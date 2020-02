【KTSF】

獲得特朗普總統特赦的前伊利諾伊州州長Rod Blagojevic週三返回家中,百感交集。

63歲、滿頭白髮的Blagojevic,坐監接近8年之後,週三重獲自由,返回芝加哥家中,在妻女陪同下會見媒體和群眾。

他形容自己經歷了很長的旅程,受到傷害就好像是個「自由的政治犯」。

他多次強調,自己沒有做錯事,他又勸諭人在逆境中不要放棄,他多次感激特朗普,並表示會投特朗普一票。

Blagojevich因為企圖將奧巴馬當選總統後,空出的聯邦參議員議席出售,被裁定貪污罪名成立,被判入獄14年。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。