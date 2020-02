州長紐森發表州情咨文 聚焦無家可歸者及房屋不足問題（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週三發表年度州情咨文,重點都是集中在無家可歸者,以及房屋不足的問題。

紐森形容,加州的無家可歸情況「丟人現眼」,他表示,雖然加州是全國最富裕的州份之一,但卻在房屋、治療及人道服務上落後。

全國多個州份的無家可歸者人口最近雖有下跌,但是加州的則在去年增加了16%。

紐森促請政府官員盡快興建更多庇護中心,以及加快審批興建新屋程序。

紐森又提出降低接管精神病患者的門檻,尤其是一些拒絕接受治療的無家可歸患者。

紐森又指,不能再縱容街上公然吸毒的行為。

紐森上月頒布了行政命令,動用緊急資源幫助無家可歸者,至今找到286幅州府地皮,包括空地、停車場、舊軍庫等,去解決無家可歸問題。

