舊金山Muni蘊釀明年加價 基本車費將增至3.25元

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Muni公共交通工具計劃明年又加價,加到每程3.25元,一旦通過,有可能成為全國最貴車費。

舊金山交通局的預算案中,計劃在明年將Muni輕鐵和巴士車費,由原本3元加到3.25元,使用Clipper卡的車費,由2.5元加到2.75元,月票價格由81加到85元,之後一年再加到87元,纜車車費加到最多,由現時8元,兩年後加到9元。

預算案有待委員會在3月中落實具體方案後,預料在4月作出表決。

交通局解釋,要增加開支,應付營運成本以及通脹,否則可能要減慢聘請巴士司機。

有乘客組織大力反對加車費,指加價會針對影響低收入乘客。

另外,Caltrain列車在本週末起,將會停駛沿經舊金山市中心的列車服務,直至3月尾,停駛的車站沿4街夾King街,22街遠至Bayshore站。

中半島San Mateo縣文通部門表示,會在那些車站安排接駁巴士。

