華裔州眾議員朱感生將提法案 把汽車盜竊列重罪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區汽車盜竊猖獗，去年加州眾議員朱感生（Kansen Chu）爭取到一筆經費，撥款給矽谷的城市警方展開教育宣傳，打擊犯罪，這個星期朱感生將提出一項法案，將類似的盜竊案列為重罪。

朱感生表示，打擊犯罪有三種方法解決，第一是防範，第二是警察到現場抓罪犯，第三是司法起訴。

由於加州選民在2014年投票通過47號法案，將低於950美元的財產犯罪降為輕罪，沒想到成了汽車盜竊入屋搶劫的溫床，朱感生認為，加強預防效果仍有限，因此決定提出法案，將汽車盜竊列為重罪。

朱感生說：「任何只要打破車窗偷東西，偷個人手機、手提電腦，或者平板電腦，我們都把它算做重罪，把它算做950元的犯罪，因為你有很多個人的資料，專業的資料跟工作有關的資料，在我們手機裡頭，存在我們的平板電腦裏頭，我們這個法案就是要把個人資料的價值也加入950元，加入硬體設備的價值上，一定變成一個重罪。」

朱感生表示，這項法案可以讓警方將汽車盜竊案列為執法優先，接到報案就立刻回應。

他表示，如果這個提案在州議會無法通過，如果當選Santa Clara縣議員，他也會提出類似法案。

朱感生2014年當選加州眾議員，去年宣布不再競選連任，而是決定回到地方參選3月的Santa Clara縣第三選區縣議員選舉，該選區有4名候選人，包括前Sunnyvale市議員李洲曉（Otto Lee）。

朱感生說：「因為我全職的服務社會已經有14年的經驗，所以在地方上來講，草根性非常的強，我還是非常看好。」

如果要當選的話，候選人必須獲得超過50%的票數，否則就要等到11月進行複選。

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