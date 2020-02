華裔州眾議員朱感生將提法案 把汽車盜竊列重罪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區汽車盜竊猖獗,去年加州眾議員朱感生(Kansen Chu)爭取到一筆經費,撥款給矽谷的城市警方展開教育宣傳,打擊犯罪,這個星期朱感生將提出一項法案,將類似的盜竊案列為重罪。

朱感生表示,打擊犯罪有三種方法解決,第一是防範,第二是警察到現場抓罪犯,第三是司法起訴。

由於加州選民在2014年投票通過47號法案,將低於950美元的財產犯罪降為輕罪,沒想到成了汽車盜竊入屋搶劫的溫床,朱感生認為,加強預防效果仍有限,因此決定提出法案,將汽車盜竊列為重罪。

朱感生說:「任何只要打破車窗偷東西,偷個人手機、手提電腦,或者平板電腦,我們都把它算做重罪,把它算做950元的犯罪,因為你有很多個人的資料,專業的資料跟工作有關的資料,在我們手機裡頭,存在我們的平板電腦裏頭,我們這個法案就是要把個人資料的價值也加入950元,加入硬體設備的價值上,一定變成一個重罪。」

朱感生表示,這項法案可以讓警方將汽車盜竊案列為執法優先,接到報案就立刻回應。

他表示,如果這個提案在州議會無法通過,如果當選Santa Clara縣議員,他也會提出類似法案。

朱感生2014年當選加州眾議員,去年宣布不再競選連任,而是決定回到地方參選3月的Santa Clara縣第三選區縣議員選舉,該選區有4名候選人,包括前Sunnyvale市議員李洲曉(Otto Lee)。

朱感生說:「因為我全職的服務社會已經有14年的經驗,所以在地方上來講,草根性非常的強,我還是非常看好。」

如果要當選的話,候選人必須獲得超過50%的票數,否則就要等到11月進行複選。

