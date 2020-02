【KTSF】

兩名在鑽石公主號確診感染新型肺炎的日本乘客死亡。

日本政府公布,死者是一對80多歲日本男女,兩人分別在上週二及上週三確診,下船後被送到醫院接受治療。

兩名死者本身都有慢性病,這次是出現集體感染新型肺炎的鑽石公主號,首次出現死亡個案。

至今有3名日本人因新型肺炎死亡,死者全部都是長者。

另外,日本厚生勞動省透露,新增13名郵輪乘客確診感染新型肺炎,《共同社》報道,新增患者包括兩名登上郵輪工作的政府人員染病,目前累計確診634人。

