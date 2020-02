【有線新聞】

香港新增兩宗確診個案,一個是太古城工程師的外父,雖然檢測是陰性,但因肺見花,衛生防護中心列作確診處理。另一患者是住油塘女病人,另外一名58歲的士司機就初步確診。

75歲男子住屯門海景花園第1座,她的83歲妻子較早前亦確診。

衛生署指該男子潛伏期期間多次到訪東莞樟木頭,週三的呼吸道樣本呈陰性,但電腦掃描看到有肺花,加上與幾宗確診個案有關連,是疑似個案,但列作確診個案處理,隔離治療。

第67宗確診個案,38歲女患者住在秀茂坪曉麗苑,在油塘大本營一粥面做收銀員,2月10日開始不適,沒有上班並去看醫生,現時在聯合醫院留醫。

另外有一宗初步確診個案,一名58歲的士男司機發燒兩個星期,暈倒送入北區醫院,初步檢測結果呈陽性。

