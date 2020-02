【有線新聞】

消息指香港一名警員初步確診新型肺炎,穿上保護衣的救護員週四晚上在油塘油美苑潤美閣將一人送院。

據了解,初步確診的是北角警區一名48歲警員,住在潤美閣紀律部隊宿舍。

他星期日開始發燒,當日開始放病假,星期二曾出席一名同事榮休飯局,他曾到觀塘普通科門診求醫,其後將唾液交回診所化驗,之後初步確診。

據了解警方正調查他曾否就強制檢疫上門檢查。

