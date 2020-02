【KTSF】

一男子在東灣Fremont一間健身室涉嫌暴力性侵一名女子被捕。

警方表示,案發在週一下午約6點20分,案發地位於東灣Fremont市Paseo Padre Parkway 39300號路段的一間24 Hour Fitness健身室。

女受害人當時正在做掌上壓,33歲的疑犯Jonathan Anderson走近,將女受害人推倒,並按在地上,強行扯下她的衣服意圖性侵她。

女子高聲求救,所幸健身室內有人前來阻止,警方接報趕赴現場立即逮捕疑犯。

Anderson在接受警方盤問時承認犯案,他將面臨多項性侵及襲擊重罪的指控。

警方認為,這可能不是他首次犯案,可能有其他受害人,呼籲有線索的民眾和警方聯繫。

