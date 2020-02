民主黨總統初選第9場辯論 彭博初登場被圍攻

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨內第9場總統參選人政見辯論,週三晚在拉斯維加斯舉行,有6名參選人符合資格參加,這次也是富商彭博(Mike Bloomberg)首次參加辯論。

首次參加辯論的彭博,一出場就遭到了其他5名候選的輪番攻擊。

明尼蘇達州聯邦參議員Amy Klobuchar說:「我很歡迎彭博來到這個舞台,本以為他會躲在那些電視廣告後面。」

前紐約市長彭博最近的民調突然上升很多,這也引起了其他候選人的質疑。

South Bend市長布提捷(Pete Buttigieg)說:「我們不應被迫從中選擇,一個想要毀掉本黨,而另一個就想用錢買起本黨的候選人。」

就連曾經支持彭博的前副總統拜登也抨擊他。

拜登說:「他作為不多,他的反槍政策曾把近500萬名非洲青年關進監獄。」

麻省聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)則把彭博以前對女性的評論拿出來嘲諷他。

<華倫說:「一個億萬富翁把女性稱作肥胖者還有馬臉的同性戀,我說的不是特朗普,而是彭博市長。」 不僅如此,其他5位候選人還指責他在競選期間使用了大量的金錢,但是彭博則堅守他的底線,一再強調,他在擔任紐約市長時期的政績,以及試圖說服大眾,他是唯一能夠與特朗普對抗的人。 彭博說:「如果我們提名他,那我們就是讓特朗普再做4年總統,這是無法忍受的。」 此次辯論除了彭博吸引了大量關注度,佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)也可能在內華達州的黨團會議中再領先對手。 桑德斯說:「我們的工會支持者,比你們想像的要多,工會支持者遍及全國。」 華倫在這場辯論中,力爭再次躋身於支持者最多的參選人中。 華倫說:「這不是計劃,這是一個有力的關鍵,但是Amy的計劃則沒有重點。」 對於前副總統拜登來說,這場辯論則顯得很重要,由於他之前在愛荷華州和新罕布什爾州的初選中都表現不佳,能否扭轉局勢則要看內華達州,還有包括加州在內的超級星期二的初選結果。