舊金山華埠除中餐館外 其他行業也被疫情拖累

【KTSF 陳嘉琪報道】

在新型肺炎病毒陰霾下，華人社區的經濟受到重創，在舊金山華埠，除了傳統的中餐館外，其他商戶亦不能倖免。

華埠老字號金門餅食公司經歷數十年以來的寒冬，由平日的大排長龍，到今日的冷冷清清。

老闆陳展明（Kevin Chan）說：「我的生意可以講少了75到80%，只是講來的人，不要講做生意，是人流少了。」

為了開流節源，陳展明兩名兼職員工上星期只能輪流上班，其中一名更過去連續4天放假，3部整餅機器亦要關一部，關足一星期。

他表示，是因為生意不好，為了保持籤語餅的新鮮度，不希望囤積太多存貨。

陳展明說：「病毒是不可怕，可怕的是人怎樣去面對，我在此都42年，都未試過那麼差，是沒人來。」

陳展明透露，他與一些商家正構思一個行動，在華埠遊行去聯合廣場附近，希望主流社會與遊客不要因為中國的疫情歧視本地華人。

陳展明說：「其實我們華埠，說真的，是不需要怕，現在我們是給外國人定了型，給西方人定了型，說病毒來自武漢，中國人的地方，一聯想到中國人，就聯想到華埠。」

不過，不是所有華埠商戶都無人問津，在Stockton街的見聞旅遊，連日來反而多了不少客人，但他們並不是來消費。

見聞旅遊老闆邵旗謙（Ed Siu）說：「中國國內很多一些不明朗因素，所有的客人現在退票的，或者退團的是相當之多，現在所有旅行社或者我們這個行業都好，或者關於旅遊界的朋友都好，現在都很慘淡，來的大部分人以退票為主。」

邵旗謙指，退票是無可奈何的事，他都欣然接受，但不少退票顧客，因為未能即時退款而遷怒旅行社，他感到很無奈，因為退票一事關乎到航空公司，亦不是他能控制的事。

除了去亞洲的航班外，邵旗謙表示，來美國的整體旅客人數亦減少，亦影響到不少國內的旅行團。

邵旗謙說：「其實是靠積穀防飢，這是真的，積穀防飢，以前你賺下的，可以現在拿出來用，這是事實，還有你不能因為現在的情況你就不做，懶散了，這是不可以，都要積極去面對。」

邵旗謙表示，現在來往舊金山與中國的航班已經全部暫停，至於來往香港的亦只剩下國泰，因此他提醒，雖然現在市道不好，亦是淡季，但去香港的機票由於是獨市，來回票最便宜也要800元一張。

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