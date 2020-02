舊金山華埠除中餐館外 其他行業也被疫情拖累

【KTSF 陳嘉琪報道】

在新型肺炎病毒陰霾下,華人社區的經濟受到重創,在舊金山華埠,除了傳統的中餐館外,其他商戶亦不能倖免。

華埠老字號金門餅食公司經歷數十年以來的寒冬,由平日的大排長龍,到今日的冷冷清清。

老闆陳展明(Kevin Chan)說:「我的生意可以講少了75到80%,只是講來的人,不要講做生意,是人流少了。」

為了開流節源,陳展明兩名兼職員工上星期只能輪流上班,其中一名更過去連續4天放假,3部整餅機器亦要關一部,關足一星期。

他表示,是因為生意不好,為了保持籤語餅的新鮮度,不希望囤積太多存貨。

陳展明說:「病毒是不可怕,可怕的是人怎樣去面對,我在此都42年,都未試過那麼差,是沒人來。」

陳展明透露,他與一些商家正構思一個行動,在華埠遊行去聯合廣場附近,希望主流社會與遊客不要因為中國的疫情歧視本地華人。

陳展明說:「其實我們華埠,說真的,是不需要怕,現在我們是給外國人定了型,給西方人定了型,說病毒來自武漢,中國人的地方,一聯想到中國人,就聯想到華埠。」

不過,不是所有華埠商戶都無人問津,在Stockton街的見聞旅遊,連日來反而多了不少客人,但他們並不是來消費。

見聞旅遊老闆邵旗謙(Ed Siu)說:「中國國內很多一些不明朗因素,所有的客人現在退票的,或者退團的是相當之多,現在所有旅行社或者我們這個行業都好,或者關於旅遊界的朋友都好,現在都很慘淡,來的大部分人以退票為主。」

邵旗謙指,退票是無可奈何的事,他都欣然接受,但不少退票顧客,因為未能即時退款而遷怒旅行社,他感到很無奈,因為退票一事關乎到航空公司,亦不是他能控制的事。

除了去亞洲的航班外,邵旗謙表示,來美國的整體旅客人數亦減少,亦影響到不少國內的旅行團。

邵旗謙說:「其實是靠積穀防飢,這是真的,積穀防飢,以前你賺下的,可以現在拿出來用,這是事實,還有你不能因為現在的情況你就不做,懶散了,這是不可以,都要積極去面對。」

邵旗謙表示,現在來往舊金山與中國的航班已經全部暫停,至於來往香港的亦只剩下國泰,因此他提醒,雖然現在市道不好,亦是淡季,但去香港的機票由於是獨市,來回票最便宜也要800元一張。

