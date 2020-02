中國專家指新型肺炎或有如流感長期存在

【有線新聞】

中國內地有學者指,新型肺炎或會變成像流感般長期存在,要作好準備,另外,有美國及香港學者等聯署在期刊發文,批評陰謀論只會製造恐慌,並支持中國醫護人員。

2003年爆發沙士,但疫情最終都消失。

中國醫學科學院院長王辰說:「對於這樣兼具了很強的傳播性和很強的致病性的病毒,它是不容易存活和在人間持續傳播的,要麼把宿主殺死了,它由此也就生存不再了。」

新型肺炎致死比率暫時較低,但影響卻可能更長遠。

中國醫學科學院院長王辰說:「有可能轉成慢性的,這就像流感一樣長期在人間存在的病,這種可能性是完全存在的,對此我們要做好準備。」

王辰稱,要研究新病毒的流行規律、生物學規律,還有生活上的防範措施等。

另外,對於一直流傳有關實驗室洩漏病毒的說法,有外國專家學者向權威醫學期刊《刺針》聯署,批評這些陰謀論,當中亦包括港大公共衞生學院教授潘烈文,還有美國、德國、澳洲與聯合國糧農組織、世界動物衛生組織等代表。

他們指目前多國學者發表的基因研究,都壓倒性地顯示病毒源頭是野生動物,陰謀論只會帶來恐慌、謠言及偏見,損害抗疫工作,他們稱與中國或武漢的醫療及科研人員並肩,希望外界亦一起支持。

