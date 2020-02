布里德私訪舊金山華埠購物 望市民多來消費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市長布里德(London Breed)週三突然私訪華埠購物,她表示,是因為有需要買的東西,亦希望以身作則,鼓勵市民多來華埠消費。

週三早上11時多,近日醜聞纏身的市長布里德用自己的午飯時間,短暫到訪華埠一間賣水晶的店,用了近兩百元 買了兩塊晶石。

布里德說:「這個有保護作用,這讓你提神,好像會令你頭腦清醒,讓你繼續集中最重要的事。」

布里德表示,今次雖然是私訪,但希望能鼓勵更多人來華埠消費。

布里德說:「事實是我們沒有確診個案,我們想市民來華埠,支持眾多的商戶及餐館,我來到這裡是想向商戶表達感謝及支持。」

在短短半小時的行程裡,布里德亦到訪Grant街一間由華裔經營的玉器珠寶店。

最終布里德獲得優惠價,用約30元買了一對珍珠耳環及一條手鍊。

布里德指出,知道灣區近日有不少亞裔懷疑因新型肺炎的疫情而受到惡意對待及歧視,她重申,這不是舊金山的價值,這個時候大家應該互相支持。

布里德說:「不要用恐懼及歧視對待我們的華裔社區,我想重申,舊金山沒有確診個案,我們會確保如果發生任何事,會讓公眾知道,但最終我希望大家繼續支持及尊重市內的華裔社區。」

消息指,市府的經濟及勞動力辦公室正構思一系列活動,去幫助振興華埠的經濟,而華埠百多名商戶週四晚將會舉行晚宴,商討拯救華埠的建議。

版權所有,不得轉載。