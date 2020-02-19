武漢有疑似患者未能住院 求助沒回音

【有線新聞】

在新任武漢市委書記王北林要求下，當地再度發起第二輪為期三日的大排查，本來微博上不停出現的患者求助個案都逐漸減少，微博官方更指在星期一的24小時內已經再無新的患者公開求助，有線新聞台之前接觸過一些確診患者的家屬，亦都已經被收治到酒店隔離。

不過有部分病人仍未得到幫助，黃女士向記者說她80歲的外婆，星期二晚在醫院照到肺部有感染，雖然醫生說要即時入院，但院方無床位，要她自行聯絡社區醫院。他們一直在醫院門口等到凌晨12時，又致電給社區領導至凌晨兩時，但都沒有回音。

她的外公是確診患者，已於上周六入院，外婆作為緊密接觸者有高風險受感染，她曾向社區反映過，但當時對方無任何回應：「(社區只有)打電話溝通，然後送過一個口罩，沒有面對面的接觸。一直到聯繫社區也好，聯繫江漢區的疫情這邊也好，都是我們自己聯繫。」

她說自己作為武漢市民，完全感受不到政府這幾天有行動：「你說沒有床位，我懂，我能理解，武漢市現在不管是隔離的人也多，住院的人也多，我能夠理解，但關鍵是你沒有任何作為，這是我不能理解的。」

另外，有線新聞台之前接觸過的疑似患者這幾天兩度收到通知，要他們由無醫療設備的酒店隔離點搬去方艙醫院，但兩次都是上了巴士後要打回頭，周三更是到了方艙排隊後，院方再指他們只是疑似病人不接收，要他們返回酒店。

有患者家屬表示，他們家人入院後未有藥食，日用品和食物都不足夠，他們私下問過醫生，對方解釋是醫院近日接收太多病人，根本完全不夠人手處理所致。

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