武漢有疑似患者未能住院 求助沒回音

在新任武漢市委書記王北林要求下,當地再度發起第二輪為期三日的大排查,本來微博上不停出現的患者求助個案都逐漸減少,微博官方更指在星期一的24小時內已經再無新的患者公開求助,有線新聞台之前接觸過一些確診患者的家屬,亦都已經被收治到酒店隔離。

不過有部分病人仍未得到幫助,黃女士向記者說她80歲的外婆,星期二晚在醫院照到肺部有感染,雖然醫生說要即時入院,但院方無床位,要她自行聯絡社區醫院。他們一直在醫院門口等到凌晨12時,又致電給社區領導至凌晨兩時,但都沒有回音。

她的外公是確診患者,已於上周六入院,外婆作為緊密接觸者有高風險受感染,她曾向社區反映過,但當時對方無任何回應:「(社區只有)打電話溝通,然後送過一個口罩,沒有面對面的接觸。一直到聯繫社區也好,聯繫江漢區的疫情這邊也好,都是我們自己聯繫。」

她說自己作為武漢市民,完全感受不到政府這幾天有行動:「你說沒有床位,我懂,我能理解,武漢市現在不管是隔離的人也多,住院的人也多,我能夠理解,但關鍵是你沒有任何作為,這是我不能理解的。」

另外,有線新聞台之前接觸過的疑似患者這幾天兩度收到通知,要他們由無醫療設備的酒店隔離點搬去方艙醫院,但兩次都是上了巴士後要打回頭,周三更是到了方艙排隊後,院方再指他們只是疑似病人不接收,要他們返回酒店。

有患者家屬表示,他們家人入院後未有藥食,日用品和食物都不足夠,他們私下問過醫生,對方解釋是醫院近日接收太多病人,根本完全不夠人手處理所致。

