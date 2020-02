【KTSF 張麗月報導】

蘋果公司表示,第二季盈利將會受到新型冠狀病毒爆發的影響,又說 中國工廠開始復工,但復工的速度比預期慢。

蘋果約有15%的收益來自中國,蘋果許多產品包括iPhone在內,都是在中國製造,因此市場擔心肺炎疫情可能干擾製造業的供應鏈,甚至衝擊全球經濟和金融市場。

