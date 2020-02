鑽石公主號檢疫期結束 首批約500名乘客獲准下船

【KTSF】

停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪結束隔離乘客,週三有約500名乘客獲准下船,當中有45名香港人會即晚乘包機回香港。

日本週三公布船上再有79宗確診個案,令確診數字增至621人,鑽石公主號共載有3,711名乘客和船員。

厚生勞動省表示,已採集全部乘客的病毒檢測樣本,若檢測結果呈陰性,而且健康沒問題可以下船,但若乘客檢測呈陽性反應,便要入院。

不過有多國政府要求下船的乘客要再接受一段時間隔離,才可返國。

厚生勞動省大臣加藤勝信週三最初表示,檢測呈陰性的下船乘客,已通過日本當局的檢疫規定,下船後可自由乘公共交通工具離開,乘客只須監察健康狀況數天,如出現症狀要馬上通報醫療機構。

但稍後他與醫療專家會面後改口說,所有下船乘客如非必要應避免外出,在未來兩週盡量留在家。

約500名乘客至週三傍晚已下船,其餘約2,000名乘客將在未來數天陸續下船。

