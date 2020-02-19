鑽石公主號檢疫期結束 首批約500名乘客獲准下船

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停泊日本橫濱港的鑽石公主號郵輪結束隔離乘客，週三有約500名乘客獲准下船，當中有45名香港人會即晚乘包機回香港。

日本週三公布船上再有79宗確診個案，令確診數字增至621人，鑽石公主號共載有3,711名乘客和船員。

厚生勞動省表示，已採集全部乘客的病毒檢測樣本，若檢測結果呈陰性，而且健康沒問題可以下船，但若乘客檢測呈陽性反應，便要入院。

不過有多國政府要求下船的乘客要再接受一段時間隔離，才可返國。

厚生勞動省大臣加藤勝信週三最初表示，檢測呈陰性的下船乘客，已通過日本當局的檢疫規定，下船後可自由乘公共交通工具離開，乘客只須監察健康狀況數天，如出現症狀要馬上通報醫療機構。

但稍後他與醫療專家會面後改口說，所有下船乘客如非必要應避免外出，在未來兩週盡量留在家。

約500名乘客至週三傍晚已下船，其餘約2,000名乘客將在未來數天陸續下船。

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