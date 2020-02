華裔李洲曉競逐Santa Clara縣議會第三選區議席（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣議會第三選區縣議員選舉,有4位候選人,包括曾經當選Sunnyvale首位華裔市議員的李洲曉(Otto Lee)。

李洲曉2008年就曾經參選Santa Clara縣第三選區議員,當時獲得46%的選票,排名第二,敗給Dave Cortese,Cortese三屆12年任期今年屆滿。

李洲曉2003年當選Sunnyvale市議員並連任,期間曾經被徵召到伊拉克,在海軍服務28年的李洲曉,2018年以中校身分退伍。

李洲曉說:「奧巴馬總統剛上任,要2011年退出伊拉克,我那時候是做後勤補給,我的任務就是要將好多基地關掉,好多的東西要運回美國,把我們軍隊平安送回來,2011年回來,我在Sunnyvale擔任議員,到2012年做了兩屆,後來還是在海軍服務,很多時候去了南韓跟日本來作演習,到了2018年,做了28年的海軍也退伍了。」

軍人的身分,讓李洲曉更體會退伍軍人的生活艱難,他表示,如果當選縣議員,將致力於解決住房、改善遊民、環保及交通等問題。

李洲曉說:「Santa Clara縣無家可歸問題越來越嚴重,我在伊拉克經歷住在一個貨櫃箱,裡面也窗戶,門也可以鎖,也有冷氣,這個比住在帳篷裡好很多,這是我希望帶到聖縣,解決無家可歸的問題。」

在交通方面,他表示屬於Santa Clara縣的幾條快速道路,因為交通阻塞變成慢速道路,應該地下化取消紅綠燈,成為名符其實的快速道路。

他同時也認為,該縣的公交系統VTA不像舊金山Muni普及化。

李洲曉說:「將這個費用調整,鼓勵學生或是老人坐公車,第二環保來講,現在VTA還是汽油,在中國你也知道,現在中國公車全部都電氣化,會甚麼矽谷這麼先進,還是這麼落後,這也是我要提倡改變。」

聖縣有將近40%的亞裔,但過去只產生過兩位亞裔縣議員,第三區候選人除李洲曉,還有加州眾議員朱感生、Magdalena Carrasco、John Leyba。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。