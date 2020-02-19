華裔李洲曉競逐Santa Clara縣議會第三選區議席（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣議會第三選區縣議員選舉，有4位候選人，包括曾經當選Sunnyvale首位華裔市議員的李洲曉（Otto Lee）。

李洲曉2008年就曾經參選Santa Clara縣第三選區議員，當時獲得46%的選票，排名第二，敗給Dave Cortese，Cortese三屆12年任期今年屆滿。

李洲曉2003年當選Sunnyvale市議員並連任，期間曾經被徵召到伊拉克，在海軍服務28年的李洲曉，2018年以中校身分退伍。

李洲曉說：「奧巴馬總統剛上任，要2011年退出伊拉克，我那時候是做後勤補給，我的任務就是要將好多基地關掉，好多的東西要運回美國，把我們軍隊平安送回來，2011年回來，我在Sunnyvale擔任議員，到2012年做了兩屆，後來還是在海軍服務，很多時候去了南韓跟日本來作演習，到了2018年，做了28年的海軍也退伍了。」

軍人的身分，讓李洲曉更體會退伍軍人的生活艱難，他表示，如果當選縣議員，將致力於解決住房、改善遊民、環保及交通等問題。

李洲曉說：「Santa Clara縣無家可歸問題越來越嚴重，我在伊拉克經歷住在一個貨櫃箱，裡面也窗戶，門也可以鎖，也有冷氣，這個比住在帳篷裡好很多，這是我希望帶到聖縣，解決無家可歸的問題。」

在交通方面，他表示屬於Santa Clara縣的幾條快速道路，因為交通阻塞變成慢速道路，應該地下化取消紅綠燈，成為名符其實的快速道路。

他同時也認為，該縣的公交系統VTA不像舊金山Muni普及化。

李洲曉說：「將這個費用調整，鼓勵學生或是老人坐公車，第二環保來講，現在VTA還是汽油，在中國你也知道，現在中國公車全部都電氣化，會甚麼矽谷這麼先進，還是這麼落後，這也是我要提倡改變。」

聖縣有將近40%的亞裔，但過去只產生過兩位亞裔縣議員，第三區候選人除李洲曉，還有加州眾議員朱感生、Magdalena Carrasco、John Leyba。

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