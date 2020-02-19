日本專家登鑽石公主號視察 斥防疫千瘡百孔

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鑽石公主號在日本實施隔離措施以來，確診人數不斷增加，當地有傳染病學家登船視察後，發現原來沒有專家在場指揮，形容防疫混亂、不達標，對這麼多人感染，完全不意外。

鑽石公主號首宗確診個案是80歲港人老翁，1月20日於橫濱登船後，到過鹿兒島觀光，5天後於香港下船，旅途中有咳嗽。

郵輪之後航經越南、台灣、沖繩，再停靠橫濱港，老翁2月1日確診，日本政府要到4天後，方才要求全船乘客房內隔離14天。

日本傳染病學家，隔離期結束前夕登船視察，日本神戶大學傳染病專家岩田健太郎說：「完全是一團糟，沒有區分沒有感染的「綠區」，與潛在感染的「紅區」人們來來往往。有的穿上保護衣，有的沒有。船員與厚生勞動省官員如常走動，部分人戴著醫用手套吃午餐，或穿著保護衣使用手機，亦有發燒船員戴著N95口罩自行前往診所。」

乘客隔離，逾千船員則繼續一同擠在狹窄宿舍共用洗手間，如斯混亂，並非沒有原因，岩田說：「船上一名疾控專家也沒有，由官僚全權指揮。」

病毒檢測範圍逐步擴大，染病人數幾乎每天上升，船員、檢疫官員不能倖免。

岩田表示，親身視察過後，對有這麼多人確診不感意外，就連自己也有點擔心。

岩田：「過去廿多年，我接觸過大大小小的傳染病，到過非洲視察伊波拉疫情、見證霍亂肆虐、在中國應對沙士來襲，從不懼怕自己會受感染，登上鑽石公主號卻令我恐懼萬分，害怕染上新型肺炎，因你無從知曉病毒何在。」

載有3,700多人郵輪，為何短短十數天內淪為疫區？日本國立感染症研究所與香港專家均認為，病毒早於隔離開始前已傳播。

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