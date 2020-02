日本專家登鑽石公主號視察 斥防疫千瘡百孔

【有線新聞】

鑽石公主號在日本實施隔離措施以來,確診人數不斷增加,當地有傳染病學家登船視察後,發現原來沒有專家在場指揮,形容防疫混亂、不達標,對這麼多人感染,完全不意外。

鑽石公主號首宗確診個案是80歲港人老翁,1月20日於橫濱登船後,到過鹿兒島觀光,5天後於香港下船,旅途中有咳嗽。

郵輪之後航經越南、台灣、沖繩,再停靠橫濱港,老翁2月1日確診,日本政府要到4天後,方才要求全船乘客房內隔離14天。

日本傳染病學家,隔離期結束前夕登船視察,日本神戶大學傳染病專家岩田健太郎說:「完全是一團糟,沒有區分沒有感染的「綠區」,與潛在感染的「紅區」人們來來往往。有的穿上保護衣,有的沒有。船員與厚生勞動省官員如常走動,部分人戴著醫用手套吃午餐,或穿著保護衣使用手機,亦有發燒船員戴著N95口罩自行前往診所。」

乘客隔離,逾千船員則繼續一同擠在狹窄宿舍共用洗手間,如斯混亂,並非沒有原因,岩田說:「船上一名疾控專家也沒有,由官僚全權指揮。」

病毒檢測範圍逐步擴大,染病人數幾乎每天上升,船員、檢疫官員不能倖免。

岩田表示,親身視察過後,對有這麼多人確診不感意外,就連自己也有點擔心。

岩田:「過去廿多年,我接觸過大大小小的傳染病,到過非洲視察伊波拉疫情、見證霍亂肆虐、在中國應對沙士來襲,從不懼怕自己會受感染,登上鑽石公主號卻令我恐懼萬分,害怕染上新型肺炎,因你無從知曉病毒何在。」

載有3,700多人郵輪,為何短短十數天內淪為疫區?日本國立感染症研究所與香港專家均認為,病毒早於隔離開始前已傳播。

