華裔家庭離開鑽石公主號重返美國感安心（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中國境外最大的疫區是郵輪鑽石公主號，至今已至少有至少542人感染新型冠狀病毒，船上300多名美籍乘客週一已回美國，分別在北灣及德州的軍用基地隔離，本台曾經訪問當時在船上隔離的一個華裔家庭，現在他們一家四口正在Fairfield隔離，對於能夠回家，他們感到安心。

化名欣欣的舊金山居民，與媽媽、姐姐及丈夫在郵輪上一個沒有窗的房間過了12日，週一終於回到美國，他們一家四口正在Fairfield空軍基地一個套房隔離。

欣欣說：「我們的情況就寧願搭飛機先回國，因為這是自己的家鄉，還有懂講、懂話，在日本我們根本不知道他講什麼，他們的醫生，敲門那些人都不懂英文，所以雞同鴨講，如果就算有甚麼事發生，起碼在美國這裡治療。」

欣欣表示，他們到步後，聯邦疾病防控中心（CDC）派了很多資料給他們，指示他們下一步怎樣做，並向每人分發一個體溫計，CDC人員每天兩次到房間為他們檢測。

欣欣指，隔離的首48小時不准步出房間，但他們住的套房終於有窗戶，因此可以看到外面的情況，加上基地提供的膳食非常豐富，欣欣一家人終於放鬆了一點。

欣欣說：「安心到不得了，安心，但還有一點怕，因為在飛機、巴士那裏，那裏的過程都怕，不知道會不會在哪裡感染呢？我們都不知道。」

欣欣一家之所以害怕，是因為撤離時沒有人檢查他們的身體狀況，亦無人通知他們僑民當中有14人確診，所以確診者與沒有確診的人一起上了巴士等候離開。

欣欣表示，在巴士上等候了個多小時後，突然有人上車，讀出多人的名字，並帶他們離開巴士。

欣欣坐的巴士上沒有確診者，但欣欣姐姐坐的巴士就沒那麼幸運。

欣欣姐姐說：「一叫出去時，我就開始驚，我就知道有問題，為什麼要叫站出去，即是叫幾個名，又站起來，他出去時行過，我立即縮起來，我怕得要命，是否有問題所以要趕他下巴士。」

一個農曆年度歲的旅程最終不歡而散，欣欣形容旅程非常驚險，但因為喜歡坐郵輪旅遊，亦不抗拒將來再坐郵輪，唯一的陰影是，不會再選擇住在沒有窗的房間裡。

欣欣說：「所以我們現在甚麼都沒有買過，我先生尤其是第一次去日本，東京究竟是怎樣都沒有見過，但又住在東京十幾天，未見過，所以他說是非常可惜。」

欣欣一家仍要被隔離多13日，他們再撤離前兩三天，曾經做過病毒測試，當時呈陰性反應，到了週二，他們的身體情況仍然良好。

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