華裔家庭離開鑽石公主號重返美國感安心（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中國境外最大的疫區是郵輪鑽石公主號,至今已至少有至少542人感染新型冠狀病毒,船上300多名美籍乘客週一已回美國,分別在北灣及德州的軍用基地隔離,本台曾經訪問當時在船上隔離的一個華裔家庭,現在他們一家四口正在Fairfield隔離,對於能夠回家,他們感到安心。

化名欣欣的舊金山居民,與媽媽、姐姐及丈夫在郵輪上一個沒有窗的房間過了12日,週一終於回到美國,他們一家四口正在Fairfield空軍基地一個套房隔離。

欣欣說:「我們的情況就寧願搭飛機先回國,因為這是自己的家鄉,還有懂講、懂話,在日本我們根本不知道他講什麼,他們的醫生,敲門那些人都不懂英文,所以雞同鴨講,如果就算有甚麼事發生,起碼在美國這裡治療。」

欣欣表示,他們到步後,聯邦疾病防控中心(CDC)派了很多資料給他們,指示他們下一步怎樣做,並向每人分發一個體溫計,CDC人員每天兩次到房間為他們檢測。

欣欣指,隔離的首48小時不准步出房間,但他們住的套房終於有窗戶,因此可以看到外面的情況,加上基地提供的膳食非常豐富,欣欣一家人終於放鬆了一點。

欣欣說:「安心到不得了,安心,但還有一點怕,因為在飛機、巴士那裏,那裏的過程都怕,不知道會不會在哪裡感染呢?我們都不知道。」

欣欣一家之所以害怕,是因為撤離時沒有人檢查他們的身體狀況,亦無人通知他們僑民當中有14人確診,所以確診者與沒有確診的人一起上了巴士等候離開。

欣欣表示,在巴士上等候了個多小時後,突然有人上車,讀出多人的名字,並帶他們離開巴士。

欣欣坐的巴士上沒有確診者,但欣欣姐姐坐的巴士就沒那麼幸運。

欣欣姐姐說:「一叫出去時,我就開始驚,我就知道有問題,為什麼要叫站出去,即是叫幾個名,又站起來,他出去時行過,我立即縮起來,我怕得要命,是否有問題所以要趕他下巴士。」

一個農曆年度歲的旅程最終不歡而散,欣欣形容旅程非常驚險,但因為喜歡坐郵輪旅遊,亦不抗拒將來再坐郵輪,唯一的陰影是,不會再選擇住在沒有窗的房間裡。

欣欣說:「所以我們現在甚麼都沒有買過,我先生尤其是第一次去日本,東京究竟是怎樣都沒有見過,但又住在東京十幾天,未見過,所以他說是非常可惜。」

欣欣一家仍要被隔離多13日,他們再撤離前兩三天,曾經做過病毒測試,當時呈陰性反應,到了週二,他們的身體情況仍然良好。

