全球第九大、也是歐洲最大的銀行集團滙豐,去年第四季虧損39億美元,去年的利潤大跌33%,因此要重組業務,節省開支。

滙豐計劃在未來三年,全球裁減15%人手,即是裁員35,000人,集中在歐美地區。

美國的裁員主要在東岸的分行,單在美國就會減少約三成的分行數目。

目前匯豐在全美有224間分行,整合業務之後,期望可以節省開支15%。

在縮減歐美業務之後,改為積極拓展亞洲和中東的業務,但匯豐仍會維持倫敦作為全球投資銀行的樞紐。

匯豐在盈利報告中也提到,亞洲市場面對的風險,就是新型肺炎爆發,令亞洲地區從高增長轉為高度不穩定。

