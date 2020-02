【有線新聞】

香港新增一名新型肺炎確診患者,是太古城患者的母親,累計63宗,另外有兩宗初步確診,居住在小西灣邨。

最新一名確診女患者,住在屯門海景花園第1座,她是太古城確診夫婦女方的母親,上週六因為跌倒骨折,入住屯門醫院骨房病房。

她當時無發燒、無病徵、肺片清,週日曾接受髖關節手術,其後醫護與其丈夫聯絡,得悉她女兒和女婿確診,隨即跟她做病毒檢測並且呈陽性。

跟這名女患者同一病房的6名病人,要接受隔離治療;同病房另外26名病人需要醫學監察;15名醫護人員要做病毒檢察,當中9個呈陰性。

女患者的丈夫曾到內地,現時在屯門醫院做病毒檢察。

至於兩宗初步確診個案,居於小西灣邨瑞滿樓的夫婦,男患者68歲、女患者70歲,無外遊記錄,上週六開始咳嗽、有痰,發病後去過晨運和佛堂。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。