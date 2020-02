【有線新聞】

早前確診新型肺炎、住在香港葵涌石籬二邨的70歲老翁病情惡化,週三早上在瑪嘉烈醫院離世,是香港第二宗感染新型肺炎死亡個案。

死亡的70歲獨居伯伯是第55宗個案,住葵涌石籬二邨,他有慢性疾病,2月12日在家中跌倒,朋友送他到瑪嘉烈醫院急症室,當時患者向醫護指有氣促、咳和痰超過10日,其後他有發燒、血氧低,要入深切治療部插喉。

他的X光片顯示有肺炎影像,醫院為他注射強心針,亦要暫時性腎臟替代治療。

當時他報稱自己沒有離開過香港,但醫護經系統發現他在1月22日或之前經落馬洲即日來回過內地,當時已將他列為懷疑個案,他兩日後確診,情況一直危殆,週三早上病情惡化死亡,局方將他列為可能本地感染個案。

