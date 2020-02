【有線新聞】

鑽石公主號上的一批香港人週三晚上獲准下船,出發到機場坐包機。

香港入境處和衞生署人員日本時間晚上近10時到達橫濱港,部分人穿上保護衣預備物資,保安局副局長區志光亦在場。

船上的香港旅客當地時間晚上約11時拖著行李陸續下船,向政府人員登記資料後上旅遊巴,較原定時間晚了一個半小時。

郵輪上300多名香港人,有230人願意上包機,但部分人仍在等候病毒檢測結果。

香港首架包機預計會載45名港人,在日本時間凌晨1時45分起飛。

