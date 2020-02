加州3月初選不少華裔競逐公職（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州3月初選開始提早投票,相信大家已經收到郵寄選票,今次雖然是初選,可是有不少華裔參選公職。

今次加州3月初選,有不少華裔競選公職,加州眾議院方面,州眾議員邱信福(David Chiu)沒有對手下競選連任。

州眾議員丁右立(Phil Ting)以及羅達倫(Evan Low)也競選連任,雖然他們有對手,可是有現任的優勢。

值得一提的就是,現在代表州眾議院第25選區的朱感生(Kansen Chu),由於他決定轉換跑道,不尋求連任,所以今次這個選區的選情十分激烈,總共有9名候選人角逐這個席位,其中包括華裔候選人李天明(Alex Lee),和韓裔候選人Anna Song。

這個選區包含Alameda縣的Fremont市、Newark市,以及Santa Clara縣的聖荷西和Santa Clara市。

朱感生轉換跑道,3月選舉他將會競選Santa Clara縣參議會第3區縣參事,他的對手包括華裔李洲曉(Otto Lee)。

另外,南灣聖荷西市議會選舉也有華裔候選人,王葆蓉(Helen Wang)角逐第10選區的席位。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。