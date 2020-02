【有線新聞】

中國批評美國《華爾街日報》發表辱華文章,即日起吊銷3名駐京記者證件。

中國外交部批評,《華爾街日報》2月3日刊登由美國巴德學院教授米德撰寫的評論文章,詆毀中方抗擊疫情的努力,並加上《中國是真正的「亞洲病夫」》帶種族歧視色彩的標題,引起極大憤慨。

中方就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉,但《華爾街日報》至今仍未公開正式道歉以及查處相關人士,故依法依規處理外國記者事務。

