新型冠狀病毒肺炎全球確診數字已經超過75,000宗,死亡人數超過2,000人,中國衛健委最新數字顯示,中國確診人數達74,284人,有2,009人不治身亡,香港也新增一宗死亡個案。

南韓當地週三新增20宗新型肺炎病例,有可能出現「超級傳播者」,其中新增的18宗個案都是來自大邱市,南韓至今確診51宗新型肺炎。

