Burger King發霉漢堡包廣告成功吸睛（視頻）

【KTSF】

美國快餐連鎖店Burger King最近推出一個電視及平面廣告,受到公眾廣泛關注,廣告中顯示出一個已發霉的漢堡包,有人對廣告讚好,也有人說倒胃口。

這個廣告是在美國和歐洲市場推出,廣告顯示Burger King的招牌Whopper漢堡包已發霉,原來Burger King此舉,是要宣傳旗下的招牌漢堡包已不含防腐劑。

the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY — Burger King (@BurgerKing) February 19, 2020

Burger King更在Twitter官方帳號中,發放了Whopper漢堡包經過34天後逐步發霉的視頻,有網民看過後,稱讚Burger King棄用防腐劑的決定,但也有人說倒胃口。

總部位於佛羅里達州邁阿密市的Burger King透露,多個歐州市場的Whopper漢堡包已棄用防腐劑,當中包括法國、瑞典和西班牙,而美國的7,346間分店中,約有400個已率先棄用防腐劑,目標是在今年內,美國供應的所有Whopper漢堡包都不含防腐劑。

Whopper漢堡包附有洋蔥、生菜、蕃茄、蛋黃醬和酸瓜,這些配料也不含防腐劑。

而至今年底,Burger King表示,美國和多個歐洲市場供應的所有食品,當中包括三文治、配菜和甜品,都不再含人造色素、加工調味料和防腐劑。

而快餐店龍頭麥當勞早在2018年,已宣布旗下7款漢堡包不含人造色素、加工調味料和防腐劑。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。