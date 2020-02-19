Burger King發霉漢堡包廣告成功吸睛（視頻）

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美國快餐連鎖店Burger King最近推出一個電視及平面廣告，受到公眾廣泛關注，廣告中顯示出一個已發霉的漢堡包，有人對廣告讚好，也有人說倒胃口。

這個廣告是在美國和歐洲市場推出，廣告顯示Burger King的招牌Whopper漢堡包已發霉，原來Burger King此舉，是要宣傳旗下的招牌漢堡包已不含防腐劑。

the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY — Burger King (@BurgerKing) February 19, 2020

Burger King更在Twitter官方帳號中，發放了Whopper漢堡包經過34天後逐步發霉的視頻，有網民看過後，稱讚Burger King棄用防腐劑的決定，但也有人說倒胃口。

總部位於佛羅里達州邁阿密市的Burger King透露，多個歐州市場的Whopper漢堡包已棄用防腐劑，當中包括法國、瑞典和西班牙，而美國的7,346間分店中，約有400個已率先棄用防腐劑，目標是在今年內，美國供應的所有Whopper漢堡包都不含防腐劑。

Whopper漢堡包附有洋蔥、生菜、蕃茄、蛋黃醬和酸瓜，這些配料也不含防腐劑。

而至今年底，Burger King表示，美國和多個歐洲市場供應的所有食品，當中包括三文治、配菜和甜品，都不再含人造色素、加工調味料和防腐劑。

而快餐店龍頭麥當勞早在2018年，已宣布旗下7款漢堡包不含人造色素、加工調味料和防腐劑。

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