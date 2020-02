富商彭博合資格參加週三民主黨總統初選辯論

【KTSF 張麗月報導】

民主黨籍總統參選人富商彭博,將於週三首次參加在拉斯維加斯舉行的黨內總統參選辯論大會。

這位前任紐約市長彭博符合民主黨全國委員會規定,在四次民調中的支持率都超過10%,所以有資格參加週三在拉斯維加斯舉行的民主黨內總統參選人辯論,也是彭博首次參加的辯論。

有消息透露,彭博也符合資格參加下週二在南卡羅萊納州舉行的參選辯論,預料在這些辯論中,彭博將會集中火力,證明自己是最佳人選,可以擊敗特朗普總統,並團結國家。

78歲的彭博新加入戰團,最近就受到民主黨內其他參選人的攻擊,指他用私人財富收買黨內的總統提名,也有其他參選人指責,民主黨全國委員會改變規則,放棄捐獻資格,來幫助彭博符合資格參加辯論。

根據主流媒體最新民調顯示,民主黨參選人在全國民主黨選民及無黨派而傾向民主黨的選民中,桑德斯暫時以31%的支持率,領先黨內其他對手,彭博第二,支持率19%,拜登第三,支持率15%,華倫第四,支持率12%,Amy Klobuchar及布提捷就分列第五第六,接近10%。

