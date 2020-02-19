富商彭博合資格參加週三民主黨總統初選辯論

【KTSF 張麗月報導】

民主黨籍總統參選人富商彭博，將於週三首次參加在拉斯維加斯舉行的黨內總統參選辯論大會。

這位前任紐約市長彭博符合民主黨全國委員會規定，在四次民調中的支持率都超過10%，所以有資格參加週三在拉斯維加斯舉行的民主黨內總統參選人辯論，也是彭博首次參加的辯論。

有消息透露，彭博也符合資格參加下週二在南卡羅萊納州舉行的參選辯論，預料在這些辯論中，彭博將會集中火力，證明自己是最佳人選，可以擊敗特朗普總統，並團結國家。

78歲的彭博新加入戰團，最近就受到民主黨內其他參選人的攻擊，指他用私人財富收買黨內的總統提名，也有其他參選人指責，民主黨全國委員會改變規則，放棄捐獻資格，來幫助彭博符合資格參加辯論。

根據主流媒體最新民調顯示，民主黨參選人在全國民主黨選民及無黨派而傾向民主黨的選民中，桑德斯暫時以31%的支持率，領先黨內其他對手，彭博第二，支持率19%，拜登第三，支持率15%，華倫第四，支持率12%，Amy Klobuchar及布提捷就分列第五第六，接近10%。

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