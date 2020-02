【KTSF】

華爾街日報根據國家交通部發布的資料,對美國9家航空公司做出排名。

Delta達美排第一,阿拉斯加和西南航空共同排第二,接下來的還有Allegiant、Spirit、JetBlue、Frontier、聯航和AA美航。

這個排名是根據準時率、班機取消率、長時間延遲、跑道延遲、遺失行李、非自願換班次和投訴率等7方面,然後再根據灣區的數據而排列出名次。

例如排第一的達美,得分高的事項是班機準時起飛率,並極少強迫乘客換班機。

去年全年達美只有9名乘客被逼換班機,聯航也只要107人換班機,而排最後的AA美航竟然要強迫多達15,000乘客換班機。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。