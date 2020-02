【KTSF 梁秋玉報導】

國家氣象局預測,灣區未來一、兩個星期的降雨量將低於正常水平,天氣狀況幾乎維持乾燥,而且氣溫高於往常。

氣象局預測未來一、兩個星期仍將是乾燥天氣,而且氣溫高於同期正常水平,但花粉程度則是中等至偏高。

另外,今年受高壓脊影響天氣乾燥,Sierra山區積雪量只達到正常的58%,而上一次降雪是2月5號,只有一到兩英吋,6,000呎以上普遍降雪一到兩英呎則已是一個月前。

不過好消息是,由於去年降雪充足,目前州內水庫的蓄水量仍接近正常水平。

