【KTSF】

北灣Napa縣出現首宗新型肺炎確診個案,患者是週日乘包機撤離鑽石公主號郵輪的乘客,另一名乘客則出現疑似病徵。

Napa縣衛生局表示,兩名病人週一由Travis空軍基地移送到Queen of the Valley醫院,接受隔離治療,確診患者沒有出現病徵,但病毒檢測結果呈陽性。

另一名病人出現疑似病徵,但在日本做的初步檢測結果呈陰性,當局於是為病人再進行病毒檢測,兩人目前均在負壓病房接受隔離治療。

Napa縣衛生局官員表示,他們最多只可以接收兩名病人,又強調縣內居民受感染的風險很低。

當局表示,週日乘包機飛抵Travis空軍基地的178名郵輪乘客中,有7人需要送院治療,或進行病毒檢測。

除了送到Napa縣的兩名病人,其餘5人被送到Solano縣的醫院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。