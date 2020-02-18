武漢出現多宗新型肺炎滅門慘劇

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武漢大量病患撲不到床位而要居家隔離，出現多宗「一人感染、全家染病」的慘劇。

湖北省電影製片廠的製片主任常凱上週五因感染新冠肺炎病逝。據報道，常凱的父親在年初一率先發病，不過因為無醫院提供到床位，唯有居家隔離。

其後，常凱的父母、姐姐和他本人都因受感染而在三星期內相繼病逝。

懷疑釀成家居傳染的還有武漢社區衛生服務中心注射室護士柳帆，上週五她受感染病逝，成為官方公布中，第7位因疫情殉職的醫護人員。

網上有消息指，柳帆年初二還有上班，當時並無穿防護服，其後她全家感染，父母和弟弟都病逝。

不過四川網警之後在微博闢謠，稱柳帆的確病逝，但其父母情況從未在網上曝光，批評是有外國勢力蠱惑人心，散播謠言。

在醫療資源不足，病患無法入院的情況下，武漢一位媽媽因為不想傳染給家人，寧願了結自己生命。

她的女兒事後在網上求助，稱母親因為遲遲未確診，即使病危都無法入院，於是月初在家中自殺，母親去世後翌日，她才收到確診通知。

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