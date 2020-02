武漢出現多宗新型肺炎滅門慘劇

【有線新聞】

武漢大量病患撲不到床位而要居家隔離,出現多宗「一人感染、全家染病」的慘劇。

湖北省電影製片廠的製片主任常凱上週五因感染新冠肺炎病逝。據報道,常凱的父親在年初一率先發病,不過因為無醫院提供到床位,唯有居家隔離。

其後,常凱的父母、姐姐和他本人都因受感染而在三星期內相繼病逝。

懷疑釀成家居傳染的還有武漢社區衛生服務中心注射室護士柳帆,上週五她受感染病逝,成為官方公布中,第7位因疫情殉職的醫護人員。

網上有消息指,柳帆年初二還有上班,當時並無穿防護服,其後她全家感染,父母和弟弟都病逝。

不過四川網警之後在微博闢謠,稱柳帆的確病逝,但其父母情況從未在網上曝光,批評是有外國勢力蠱惑人心,散播謠言。

在醫療資源不足,病患無法入院的情況下,武漢一位媽媽因為不想傳染給家人,寧願了結自己生命。

她的女兒事後在網上求助,稱母親因為遲遲未確診,即使病危都無法入院,於是月初在家中自殺,母親去世後翌日,她才收到確診通知。

