中國逾3千醫護染病 首名醫院院長病逝

武漢武昌醫院院長劉智明,在週四早上10點半因為感染新型肺炎而病逝,成為疫情中第一個染病離世的醫院院長。

根據中國疾控中心發表的報告,截至上週二,內地已經有超過3,000名醫護人員感染了新型肺炎病毒,其中超過1,700人已經確診,其餘都是疑似或無病徵患者,因病離世的就有5人。

《中國新聞周刊》近日亦報道,李文亮生前所在的武漢市中心醫院有230多個醫護人員確診,包括不同專科的主任。

醫院急症科主任艾芬表示,自己12月底已發現病毒有機會人傳人,多次警告上級要加強醫護的防護裝備,但不獲理會,她後來更被約談批評造謠,而醫院亦要求醫護人員之間不能公開討論疫情,不能留下任何紀錄。

她認為當局最初說「病毒無明顯人傳人」令不少其他科的醫生護士都放下警惕,才導致醫院內多宗感染。

衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝承認疫情早期時防護有不足,但就指3,000個感染的醫護人員中,只有部分是工作時感染病毒,其餘有機會是家庭感染,所以不能指是防護裝備出問題。

她又指目前已經調動防護裝備和醫護人員支援武漢,相信可減少醫護受感染的風險。

