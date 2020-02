性侵官司纏身 美國童軍協會申破產保護

【有線新聞】

有逾百年歷史的美國童軍協會入稟申請破產保護,協會近年性侵官司纏身,加上會員人數下跌、財政緊絀,申請破產保護,相信有助爭取時間籌集賠償費用,以及尋求和解。

全美最大青少年組織、1910年成立的美國童軍協會,去年被揭發逾70年間或有多達7,800多名童軍領袖涉及性侵,至少1.2萬名童軍受害。

隨著紐約在內多個州分修例,受理已過時效的性侵訴訟,童軍協會正面臨數以百計官司,賠償金額估計逾10億美元。

為了化解危機,協會入稟特拉華州聯邦法院,申請破產保護。同一策略,不少天主教教區、美國體操協會等捲入大規模性醜聞的機構也有採用。好處是能暫緩訴訟程序,訂立申訴期限及將全部案件整合交由一個法庭審理,再爭取與原告和解,其間童軍協會如常運作。

童軍協會近年入會人數持續減少,青少年會員由70年代全盛時期逾400萬,跌至不足200萬人,去年起招收女孩,冀幫補會費收入。

不過,多年主要贊助人,耶穌基督後期聖徒教會本年起終止資助,令童軍協會財政受到重大打擊。

根據入稟狀,協會資產總值介乎10億至100億美元,組織抵押了得州總部等資產,最終或要靠變賣營地,成立賠償基金。至於地方支部龐大資產會否被徵用,交由法庭定奪。

