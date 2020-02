特朗普週二宣布特赦多人 當中不乏知名人士

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週二宣布特赦多人,當中不乏一些知名人士,包括前伊利諾伊州州長Rod Blagojevich,以及舊金山淘金者前東主Eddie DeBartolo Jr.。

白宮副新聞秘書週二宣布,特朗普已經特赦舊金山淘金者前東主DeBartolo Jr.,後者在1998年向時任路易斯安納州長Edwin Edwards支付40萬,以獲取路州的河上賭船牌照,他因為沒有舉報被定罪。

雖然避過入獄,但就被罰款100萬,被NFL美足禁賽一年,也被迫放棄淘金者球隊。

淘金者一些著名前任球星週二為此聚集在白宮,他們對DeBartolo Jr.獲特赦感到高興。

前美足球員Jerry Rice說:「Eddie就像球場上的第12名球員,你知道他這個人就是想我們贏,我認為他是主要原因,我們能贏這麼多超級杯,所以今天是對他很好的一天,我很高興能參與其中。」

DeBartolo Jr.是淘金者1997至2000年的東主,期間淘金者曾經5奪超級杯冠軍/

除了DeBartolo Jr.外,民主黨籍前伊利諾伊州長Blagojevich也獲得減刑,Blagojevich因為企圖把奧巴馬當選總統後空出的聯邦參議員議席出售,被裁定貪污罪名成立,被判入獄12年,他已經服刑8年,獲減刑後他很快可以獲得釋放。

此外,紐約警察局長 Bernie Kerik也會獲得特赦,Kerik是特朗普私人律師,朱利安尼的好友,Kerik在2010年被控稅務詐騙和向官員說謊,他認罪被判監48個月。

