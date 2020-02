【KTSF】

大約346名美國人兩星期前乘坐包機從武漢返回美國,他們已經完成兩星期的強制檢疫,在北加州Fairfied的Travis空軍基地檢疫的180人已經全部獲准離開,在中午左右,經由巴士分別送到舊金山和沙加緬度的機場。

這批僑民當中有不少是華人,他們看來都很高興,終於可以啟程回家,有不少人面露笑容,也有人急不及待把口罩脫掉。

CDC人員表示,這批僑民全部都通過檢測,重返家園後,不會對當地社區構成任何健康風險。

而另一批在南加州接受檢疫的166人,也在週二獲准離開,當中只有一人確診,現時仍在當地醫院治療。

