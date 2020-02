【KTSF】

舊金山一間餐廳日前發生襲擊傷人案,一名男顧客不知何故大發雷霆向店員施襲,警方公開案發視頻,希望公眾協助尋找涉案男子。

事發於2月2日傍晚6時半左右,男疑犯步入位於Geary大道5400號一間餐廳,他在前台點餐時,男疑犯狀似情緒煩燥,辱罵店員。

店員向他遞上食物後,男疑犯仍然不滿,先用手機擲向店員,再拿起紙巾桶擲向店員,導致後者受傷。

男疑犯犯案後,沿Geary大道向東離開。

警方指,疑犯是一名拉美裔男子,年約45至50餘歲,身高約5呎9吋,約180磅重,當時身穿藍色牛仔褲,黑色T恤,前面印有”SF”,後面印有”BOSA 97″。

請點擊此處觀看視頻

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。