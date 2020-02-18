San Mateo市汽車催化轉換器盜竊案異常增加（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo警方表示，該市出現汽車催化轉換器盜竊數量異常的增加，呼籲把車子停在戶外的市民要提高警覺。

根據San Mateo警方提供的資料，催化轉換器的盜竊遍布全市，大部分發生在傍晚時刻，通常歹徒的目標是獲利高的小卡車或SUV，因為底盤高，歹徒容易鑽到車底，將催化轉換器切斷，但是在San Mateo，最近有不少Toyota成為下手目標，特別是Prius。

在San Mateo開修車行的馬先生說，的確有車主來修車的原因，就是因為轉換器被偷。

馬先生說：「最近很多，他們通常都會報保險來賠這個東西，結果有一次有一台車也是被切，保險公司來看，因為被切掉，理賠師來看說，這個看完後，我還要再去南邊，有兩三台也是這種情況。」

轉換器盜竊猖獗的原因，不外乎就是它的價值，如果是原廠價值兩三千，因為它們包含幾種類型，可以輕鬆報廢，以獲取快速利潤的可回收材料，以每件150至200美元的價格出售。

警方認為，當鉑金等廢金屬價格上漲時，盜竊案增加。

要避免成為目標，警察建議車主將車停在光線充足的地方，路人很容易看到，或是有攝像機的地方，在催化轉換器上刻上車子的VIN號碼，以便在被盜時更容易識別，如果您的催化轉化器是「螺栓固定」型號，則可以將螺栓焊接在一起，並將多餘的金屬焊接到排氣系統上，或是買鎖，不過修車專家認為效果可能不大。

馬先生說：「即使你去買一個，他們有專門做一個像是鎖的東西，可是實際上，如果他真的要偷，比如說一般來講，他可能十分鐘偷你的東西，他要花20分鐘，但其實也是沒有用，之前有一個客人，停在自己車庫前也被人偷掉。」

如果催化轉換器丟失，只要您啟動車子，就會出現響亮的隆隆聲或咆哮聲，儘管沒有可靠的防盜方法，還是盡可能不要將車子成為吸引人的目標。

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