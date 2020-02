San Mateo市汽車催化轉換器盜竊案異常增加（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo警方表示,該市出現汽車催化轉換器盜竊數量異常的增加,呼籲把車子停在戶外的市民要提高警覺。

根據San Mateo警方提供的資料,催化轉換器的盜竊遍布全市,大部分發生在傍晚時刻,通常歹徒的目標是獲利高的小卡車或SUV,因為底盤高,歹徒容易鑽到車底,將催化轉換器切斷,但是在San Mateo,最近有不少Toyota成為下手目標,特別是Prius。

在San Mateo開修車行的馬先生說,的確有車主來修車的原因,就是因為轉換器被偷。

馬先生說:「最近很多,他們通常都會報保險來賠這個東西,結果有一次有一台車也是被切,保險公司來看,因為被切掉,理賠師來看說,這個看完後,我還要再去南邊,有兩三台也是這種情況。」

轉換器盜竊猖獗的原因,不外乎就是它的價值,如果是原廠價值兩三千,因為它們包含幾種類型,可以輕鬆報廢,以獲取快速利潤的可回收材料,以每件150至200美元的價格出售。

警方認為,當鉑金等廢金屬價格上漲時,盜竊案增加。

要避免成為目標,警察建議車主將車停在光線充足的地方,路人很容易看到,或是有攝像機的地方,在催化轉換器上刻上車子的VIN號碼,以便在被盜時更容易識別,如果您的催化轉化器是「螺栓固定」型號,則可以將螺栓焊接在一起,並將多餘的金屬焊接到排氣系統上,或是買鎖,不過修車專家認為效果可能不大。

馬先生說:「即使你去買一個,他們有專門做一個像是鎖的東西,可是實際上,如果他真的要偷,比如說一般來講,他可能十分鐘偷你的東西,他要花20分鐘,但其實也是沒有用,之前有一個客人,停在自己車庫前也被人偷掉。」

如果催化轉換器丟失,只要您啟動車子,就會出現響亮的隆隆聲或咆哮聲,儘管沒有可靠的防盜方法,還是盡可能不要將車子成為吸引人的目標。

