加州有州參議員立法,允許地方政府對短租違規的屋主罰款最高達5,000元。

來自Orinda市的加州民主黨籍參議員Steve Glazer提出這項立法,去年Halloween,寧靜小鎮Orinda一棟Airbnb短租豪宅舉辦派對不幸發生槍擊案,導致5人死亡,而利用短租房屋舉辦派對在Orinda市屬非法,原本罰款只有1,000元,現在新法例將違規罰款大幅增加至5,000元,希望可以有效遏止非法用作派隊場地。

