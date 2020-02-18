密西西比州中部下暴雨水浸 州長宣布進入緊急狀態

【KTSF 馮政浩報導】

密西西比州中部繼續受到暴雨和水浸影響，密州州長宣布進入緊急狀態。

密西西比州中部的珍珠河（Pearl River）因為多日豪雨而水位上漲，影響州府Jackson一帶，上星期六密州州長宣布進入緊急狀態，週一他表示最高水位會比較原先估計的38英尺低1呎。

密州州長Tate Reeves說：「看來Pearl River河流現時水位是36.74呎，相信已經達到或是接近高峰。」

但這並不表示這個Pearl River河流區域已經脫離危險時期，河水水位是歷來第三高，水浸仍然到處可見，尤其是在80號公路附近。

州長說，已經進行了16次的搜救行動，估計有1,000間房屋受到損毀。

密西西比運輸局關閉數個受到水浸影響的高速公路出入口，而今個星期密州會繼續有雨。

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