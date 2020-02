密西西比州中部下暴雨水浸 州長宣布進入緊急狀態

【KTSF 馮政浩報導】

密西西比州中部繼續受到暴雨和水浸影響,密州州長宣布進入緊急狀態。

密西西比州中部的珍珠河(Pearl River)因為多日豪雨而水位上漲,影響州府Jackson一帶,上星期六密州州長宣布進入緊急狀態,週一他表示最高水位會比較原先估計的38英尺低1呎。

密州州長Tate Reeves說:「看來Pearl River河流現時水位是36.74呎,相信已經達到或是接近高峰。」

但這並不表示這個Pearl River河流區域已經脫離危險時期,河水水位是歷來第三高,水浸仍然到處可見,尤其是在80號公路附近。

州長說,已經進行了16次的搜救行動,估計有1,000間房屋受到損毀。

密西西比運輸局關閉數個受到水浸影響的高速公路出入口,而今個星期密州會繼續有雨。

