美國派包機接鑽石公主號約3百公民回國 14人確診

停泊在日本橫濱港的鑽石公主號,累計454人感染,美國政府週日派出兩架包機,接載船上約328名公民回國,其中14人在登機前證實確診,不過美國政府仍准許他們登機,兩架包機週日晚及週一清晨先後抵達北灣及德州的空軍基地,沒有病徵的人需要再度接受14日的隔離。

聯邦衛生部及人民服務部發表聯合聲明指,當這班僑民離開郵輪後,美國政府接獲通知,指當中有14人確診感染,而這14人早在兩、3天前接受病毒測試。

衛生部及人民服務部的官員表示,這14名確診患者沒有出現病徵,經過考量後,決定讓他們登機回國,不過確診的人在包機上,與其他乘客隔開,亦有醫護人員隨時監察他們的情況,並為他們進行隔離治療。

美國政府的撤僑行動在日本時間週日晚上進行,本台上星期訪問過的舊金山華裔家庭亦在撤僑的包機上,他們表示,日本當局安排了超過十輛巴士接載乘客前往機場,由於美國政府人員需要為每名下船的人進行檢測,因此單單從郵輪上下船的過程,至少歷時數小時。

最終這兩架載著300多名美國公民的包機,分別在週日晚約11時半及週一清晨近4時分別抵達北灣Fairfield的Travis空軍基地,及德州Lackland的聯合基地。

降落在Travis空軍基地的包機有177名乘客,其中7人是確診者,另外有3人在旅途中發燒被隔離,在德州聯合基地的包機有151名乘客,7名是確診者。

根據USA Today的報道,兩架包機所有確診者及高危確診者被轉送位於美國中部內布拉斯加州的Omaha市接受治療。

聯邦疾病及預防中心(CDC)表示,下機的乘客需要在這兩個軍用基地接受額外多14日的隔離,即是說在鑽石公主號上回國的公民,先後一共要接受4星期的隔離。

美國本身有15宗確診個案,包機一到步後,確診個案就上升到29宗,而在郵輪上,早前確診的44名美國人,則仍然在日本的醫院接受治療。

鑽石公主號上的14天隔離期,原本到2月19日為止,美國今次提早撤僑,卻得不到所有美籍乘客的認同,仍然有美國僑民選擇留在郵輪上,因為他們擔心,一時間與數百名未知身體狀況的人一同坐飛機,會增加感染的風險。

不過,美國駐東京大使館在撤僑前用電郵通知,郵輪上的美國人,美國政府將不會承認在郵輪上度過的14天隔離期,選擇不坐包機回國的人,隔離令完畢下船後,需要在日本當地再接受額外14天的隔離,到時候沒有出現病徵的人,可以坐商用飛機回國。

