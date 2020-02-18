香港政府派包機接走鑽石公主號港人（視頻）

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香港保安局、入境處和衞生署組成先遣隊到東京，安排包機接「鑽石公主號」港人返港，保安局局長李家超指，預計最快星期三有兩班包機啟程回港，旅客返港後，要再到火炭駿洋邨隔離14天，不坐包機的港人回港後都要隔離，奉勸港人都上包機，旅客星期二要決定好坐不坐。

保安局副局長區志光及入境處處長曾國衞，率領30人先遣隊伍下午出發去日本，李家超到機場送行，他指安排兩班包機星期三前往日本，上機前港人要完成病毒檢測，已經要求日本當局讓他們整批落船，安排送到羽田機場。

這批約350名港人，5個澳門居民也可跟機回港，量度體溫後可以上機，預計20日到港，之後接受14天隔離，隨行有8名醫護人員監察各人健康。

機組人員和政府人員會有全套保護，經專家評估他們回港後不用隔離。

不坐包機可不可以呢?保安局指出入境和清關安排跟平時不同，旅客務必星期二要決定好，讓他們安排到專車和包機座位等。

李家超說：「我奉勸他們坐我們的包機回來。不坐我們的包機，他回港後都很可能，要接受隔離檢疫安排。」

郵輪停靠的大黑碼頭有兩個出入口去市區，上包機的港人，車輛相信到時會在這裡駛出機場。

船上港人都想盡快回港。孫先生在船上隔離，太太數天前確診新型肺炎，送到當地醫院，他自己消毒房間後繼續住。

孫先生說：「她說她呼吸困難，插了氧氣喉。」

孫先生擔心太太情況，希望帶太太一起坐包機回來。

不過孫先生表示：「（政府）說要在這裡醫好了才能走，我太太說『你先回香港，不要留在這裡』她這樣跟我說，我都是這樣想，如果有甚麼事我都是先回香港。」

王太與妹妹一家，一行5人住在兩間有露台的房，健康還好，原本不想做檢測，但入境處指不做就不能上包機，她說每天都留意船上廣播了解最新進展。

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