香港政府派包機接走鑽石公主號港人（視頻）

【有線新聞】

香港保安局、入境處和衞生署組成先遣隊到東京,安排包機接「鑽石公主號」港人返港,保安局局長李家超指,預計最快星期三有兩班包機啟程回港,旅客返港後,要再到火炭駿洋邨隔離14天,不坐包機的港人回港後都要隔離,奉勸港人都上包機,旅客星期二要決定好坐不坐。

保安局副局長區志光及入境處處長曾國衞,率領30人先遣隊伍下午出發去日本,李家超到機場送行,他指安排兩班包機星期三前往日本,上機前港人要完成病毒檢測,已經要求日本當局讓他們整批落船,安排送到羽田機場。

這批約350名港人,5個澳門居民也可跟機回港,量度體溫後可以上機,預計20日到港,之後接受14天隔離,隨行有8名醫護人員監察各人健康。

機組人員和政府人員會有全套保護,經專家評估他們回港後不用隔離。

不坐包機可不可以呢?保安局指出入境和清關安排跟平時不同,旅客務必星期二要決定好,讓他們安排到專車和包機座位等。

李家超說:「我奉勸他們坐我們的包機回來。不坐我們的包機,他回港後都很可能,要接受隔離檢疫安排。」

郵輪停靠的大黑碼頭有兩個出入口去市區,上包機的港人,車輛相信到時會在這裡駛出機場。

船上港人都想盡快回港。孫先生在船上隔離,太太數天前確診新型肺炎,送到當地醫院,他自己消毒房間後繼續住。

孫先生說:「她說她呼吸困難,插了氧氣喉。」

孫先生擔心太太情況,希望帶太太一起坐包機回來。

不過孫先生表示:「(政府)說要在這裡醫好了才能走,我太太說『你先回香港,不要留在這裡』她這樣跟我說,我都是這樣想,如果有甚麼事我都是先回香港。」

王太與妹妹一家,一行5人住在兩間有露台的房,健康還好,原本不想做檢測,但入境處指不做就不能上包機,她說每天都留意船上廣播了解最新進展。

