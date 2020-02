滯留公主號港人有人想盡快上包機 有人未必上到機（視頻）

【有線新聞】

鑽石公主號上的港人,有人想盡快上包機回港;有人因為家人確診檢測是陰性,都未必上到機;有人不想返港後又要隔離,仍考慮是否上包機。

船上廣播指可以落船的乘客陸續收到信件,星期三早上開始安排下船。有旅客收到批准落船的信件,由橫濱檢疫所所長發出,列明檢測結果是陰性。

陳小姐一家三口,仍等候病毒檢測結果。

陳小姐說:「想快點回香港,好像可以解脫一會兒。」

她說回覆了會上包機:「一起回來的包機都有危險,不知道坐附近的人有沒有事。」

船上300多個香港人,不是人人有得選擇,孫生的太太確診正留院,日本厚生勞動省公布,與確診患者同住乘客即使沒有感染,要再觀察一兩天,所以他未必趕得到包機。

孫先生說:「香港政府應向日本施壓,叫他們放走所有香港人,讓船上房內、醫院的人都離開,無理由扣留我們這麼久。」

他在日本亦不知道太太的情況,他說:「太太很麻煩,很多東西都不吃,我怕她挨餓,我當然想去照顧她。」

好像孫生與太太分開的,還有陳先生,他星期日確診,在千葉東醫院留醫,跟4名在公主號確診的病人同房。

陳先生說:「昨日抽血、照肺,環境設備都不錯,醫護人員都很專業。」

他擔心太太獨自在船上:「長期在密封船艙,沒病都變有病。在包機安排10個、20個位,(密切接觸者)坐遠一點、一米外,不會影響到其他人。」

臨近隔離期屆滿,有旅客表示可以出甲板的時間多了,變成一日兩次,不用整天困在房。

