滯留公主號港人有人想盡快上包機 有人未必上到機（視頻）

【有線新聞】

鑽石公主號上的港人，有人想盡快上包機回港；有人因為家人確診檢測是陰性，都未必上到機；有人不想返港後又要隔離，仍考慮是否上包機。

船上廣播指可以落船的乘客陸續收到信件，星期三早上開始安排下船。有旅客收到批准落船的信件，由橫濱檢疫所所長發出，列明檢測結果是陰性。

陳小姐一家三口，仍等候病毒檢測結果。

陳小姐說：「想快點回香港，好像可以解脫一會兒。」

她說回覆了會上包機：「一起回來的包機都有危險，不知道坐附近的人有沒有事。」

船上300多個香港人，不是人人有得選擇，孫生的太太確診正留院，日本厚生勞動省公布，與確診患者同住乘客即使沒有感染，要再觀察一兩天，所以他未必趕得到包機。

孫先生說：「香港政府應向日本施壓，叫他們放走所有香港人，讓船上房內、醫院的人都離開，無理由扣留我們這麼久。」

他在日本亦不知道太太的情況，他說：「太太很麻煩，很多東西都不吃，我怕她挨餓，我當然想去照顧她。」

好像孫生與太太分開的，還有陳先生，他星期日確診，在千葉東醫院留醫，跟4名在公主號確診的病人同房。

陳先生說：「昨日抽血、照肺，環境設備都不錯，醫護人員都很專業。」

他擔心太太獨自在船上：「長期在密封船艙，沒病都變有病。在包機安排10個、20個位，（密切接觸者）坐遠一點、一米外，不會影響到其他人。」

臨近隔離期屆滿，有旅客表示可以出甲板的時間多了，變成一日兩次，不用整天困在房。

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