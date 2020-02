香港初次有外傭確診新型肺炎 是首宗假陰性個案（視頻）

【有線新聞】

香港第一次有外傭確診新型肺炎,亦都是本港首宗假陰性個案,患者是一個32歲菲傭,最初檢測呈陰性,3日後再驗才確診患病,她的僱主是明星酒樓飯局的確診患者,相信是僱主將病毒傳染給她。

確診的32歲菲傭,住鰂魚涌康景花園D座,她的僱主早前已經確診,出席過上月26日北角明星海鮮酒家飯局,但菲傭無去吃飯。

她本月2日開始咳和發燒,並無求醫,自己吃藥,之後跟10多個朋友在大會堂外聚會,她稱有戴口罩、無吃東西。

衞生防護中心正嘗試聯絡她的朋友。直到僱主確診,上星期五她被安排入東區醫院,檢驗後發現呈陰性,但醫生發現她胸肺片有陰影,覆檢後,最終顯示為呈陽性。

衞生防護中心估計是家居傳播,中心指陰性一般不會覆檢,但若肺有花、不退燒等等,解釋不到的病情就會覆檢。

另外一名58歲男子初步確診,他住觀塘康寧道金橋華廈,太太和女兒住在中山。

男子上月23日至今月2日曾往中山探她們,他本月5日曾往澳門工作,大約一星期後開始發燒,先後兩次向私家醫生求診,到星期一入住聯合醫院,正等待覆檢結果。

