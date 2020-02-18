香港初次有外傭確診新型肺炎 是首宗假陰性個案（視頻）

【有線新聞】

香港第一次有外傭確診新型肺炎，亦都是本港首宗假陰性個案，患者是一個32歲菲傭，最初檢測呈陰性，3日後再驗才確診患病，她的僱主是明星酒樓飯局的確診患者，相信是僱主將病毒傳染給她。

確診的32歲菲傭，住鰂魚涌康景花園D座，她的僱主早前已經確診，出席過上月26日北角明星海鮮酒家飯局，但菲傭無去吃飯。

她本月2日開始咳和發燒，並無求醫，自己吃藥，之後跟10多個朋友在大會堂外聚會，她稱有戴口罩、無吃東西。

衞生防護中心正嘗試聯絡她的朋友。直到僱主確診，上星期五她被安排入東區醫院，檢驗後發現呈陰性，但醫生發現她胸肺片有陰影，覆檢後，最終顯示為呈陽性。

衞生防護中心估計是家居傳播，中心指陰性一般不會覆檢，但若肺有花、不退燒等等，解釋不到的病情就會覆檢。

另外一名58歲男子初步確診，他住觀塘康寧道金橋華廈，太太和女兒住在中山。

男子上月23日至今月2日曾往中山探她們，他本月5日曾往澳門工作，大約一星期後開始發燒，先後兩次向私家醫生求診，到星期一入住聯合醫院，正等待覆檢結果。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。