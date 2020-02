東灣男子疑向警員亮槍 捷運站內被警槍傷

【KTSF】

東灣El Cerrito del Norte灣區捷運(BART)車站週六發生警員開槍案,兩名捷運警員向一名在路軌上的男子開槍,警方指,該名男子一度亮出手槍,中槍男子有生命危險,警方仍在調查事件。

警方表示,週六下午兩時,兩名捷運警察接報去到El Cerrito del Norte車站一架列車,處理一宗涉及一男一女的懷疑家庭糾紛案。

兩人當時在爭吵,報案人向警方表示,男方踩著女方,不斷咒罵她,亦見到男子的腰間有手槍。

警員到場後,舉槍接觸該名男子,男疑犯開始逃走,並跑離車廂,逃到路軌上。

有目擊者表示,當時槍擊案發生至少聽到6至7下槍聲,她認為警方無必要向男子開槍,因為男子當時並沒有拿出手槍,只是摸著褲子。

亦有目擊者表示,警員多次叫疑犯停低,但疑犯沒有照做,他感謝警方盡力保障社區的安全,不過他補充,或者他所見的未必是事實的全部,這只是他個人的意見。

捷運警察局局長Ed Alvarez指出,疑犯在路軌上亮出手槍,兩名警員於是向他開槍,疑犯中槍後有生命危險,被送院搶救,警方在現場尋獲一把槍。

不過局長現階段不願透露究竟疑犯是否用槍指向警員,威脅警員的人生安全,局長表示,正收集列車上及站內等錄像,再進一步調查事件。

有現場消息指,中槍的男子只有17歲,不過警方未有證實是否屬實。

