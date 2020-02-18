東灣男子疑向警員亮槍 捷運站內被警槍傷

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東灣El Cerrito del Norte灣區捷運（BART）車站週六發生警員開槍案，兩名捷運警員向一名在路軌上的男子開槍，警方指，該名男子一度亮出手槍，中槍男子有生命危險，警方仍在調查事件。

警方表示，週六下午兩時，兩名捷運警察接報去到El Cerrito del Norte車站一架列車，處理一宗涉及一男一女的懷疑家庭糾紛案。

兩人當時在爭吵，報案人向警方表示，男方踩著女方，不斷咒罵她，亦見到男子的腰間有手槍。

警員到場後，舉槍接觸該名男子，男疑犯開始逃走，並跑離車廂，逃到路軌上。

有目擊者表示，當時槍擊案發生至少聽到6至7下槍聲，她認為警方無必要向男子開槍，因為男子當時並沒有拿出手槍，只是摸著褲子。

亦有目擊者表示，警員多次叫疑犯停低，但疑犯沒有照做，他感謝警方盡力保障社區的安全，不過他補充，或者他所見的未必是事實的全部，這只是他個人的意見。

捷運警察局局長Ed Alvarez指出，疑犯在路軌上亮出手槍，兩名警員於是向他開槍，疑犯中槍後有生命危險，被送院搶救，警方在現場尋獲一把槍。

不過局長現階段不願透露究竟疑犯是否用槍指向警員，威脅警員的人生安全，局長表示，正收集列車上及站內等錄像，再進一步調查事件。

有現場消息指，中槍的男子只有17歲，不過警方未有證實是否屬實。

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