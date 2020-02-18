逾2千前司法部官員聯署要求司法部長巴爾辭職（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

超過2,000名前任司法部官員，聯署要求司法部長巴爾辭職，他們不滿巴爾插手，替特朗普總統的親信Roger Stone減刑，他們指巴爾聽命於特朗普，損害了司法部的聲譽。

司法部長巴爾上星期主動要求為Stone減刑，令他和司法部基層人員關係越趨緊張。

有超過2,000名來自共和黨和民主黨政府的前任聯邦檢察官和司法部官員，當中包括老布殊政府的副司法部長在內，在巴爾插手把Stone求處刑期減刑後，聯署要求巴爾辭職。

聯署公開信指責巴爾的行動聞所未聞，和令人髮指。

Stone是特朗普的親信，因為在通案俄調查中向國會說謊和干預證人等7項罪名成立，原定在這個星期判刑，控方在上週一要求判刑高至9年，特朗普隨即發推文，指控方的要求不公平，司法部長巴爾在週二就提出刑期未定的量刑議，導致4名檢控官退出本案，當中一人更索性辭職，引發各界指責巴爾附和白宮，干預司法獨立。

巴爾在上週四向ABC表示，特朗普的有關推文令司法部長好難做，但這個解釋未能平息司法界疑慮。

巴爾否認曾和總統討論Stone的案件，但總統的一些言論無疑令人質疑巴爾的說法，巴爾至今沒有就聯署發表意見。

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