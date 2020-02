逾2千前司法部官員聯署要求司法部長巴爾辭職（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

超過2,000名前任司法部官員,聯署要求司法部長巴爾辭職,他們不滿巴爾插手,替特朗普總統的親信Roger Stone減刑,他們指巴爾聽命於特朗普,損害了司法部的聲譽。

司法部長巴爾上星期主動要求為Stone減刑,令他和司法部基層人員關係越趨緊張。

有超過2,000名來自共和黨和民主黨政府的前任聯邦檢察官和司法部官員,當中包括老布殊政府的副司法部長在內,在巴爾插手把Stone求處刑期減刑後,聯署要求巴爾辭職。

聯署公開信指責巴爾的行動聞所未聞,和令人髮指。

Stone是特朗普的親信,因為在通案俄調查中向國會說謊和干預證人等7項罪名成立,原定在這個星期判刑,控方在上週一要求判刑高至9年,特朗普隨即發推文,指控方的要求不公平,司法部長巴爾在週二就提出刑期未定的量刑議,導致4名檢控官退出本案,當中一人更索性辭職,引發各界指責巴爾附和白宮,干預司法獨立。

巴爾在上週四向ABC表示,特朗普的有關推文令司法部長好難做,但這個解釋未能平息司法界疑慮。

巴爾否認曾和總統討論Stone的案件,但總統的一些言論無疑令人質疑巴爾的說法,巴爾至今沒有就聯署發表意見。

