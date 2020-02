【KTSF】

南灣一名6歲女童週日在行山的時候遭到山獅的攻擊。

事發週日早上10點左右,一名6歲的女孩和家人,在位於南灣Cupertino的Rancho San Antonio County Park的Wildcat Loop行山徑行山時,被一隻山獅攻擊咬傷大腿。

該處離公共停車場約2英里,同行的大人嚇走了山獅,女孩受輕傷在現場進行了包紮。

為安全起見,公園隨即關閉,當局正尋找咬人山獅的下落,而公園週一繼續關閉,暫時未知重開的時間。

Santa Cruz山一帶經常有山獅出沒,牠們通常能和人類和平共處,這次傷人事件實屬罕見。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。