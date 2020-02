日本累計616人確診新型肺炎 鑽石公主號續有乘客確診

【有線新聞】

日本新增96宗新型肺炎個案,累計616人染病,其中88宗新個案來自鑽石公主號郵輪,在疫情威脅下,有醫院被偷去幾千個口罩。

隔離期的最後一天,鑽石公主號郵輪再多88人感染新型肺炎,其中65人無病徵。

另外,再多一名曾經登上鑽石公主號工作的人員染病,一名30多歲男護士早前以醫療隊成員身分登上鑽石公主號工作,其後確診感染,橫濱市一名60多歲男的士司機亦確診。

愛知縣新一宗個案,一名60多歲的男子是早前區內2名確診患者的密切接觸者。

東京再多3人確診,其中2人情況嚴重。和歌山縣一間醫院再有2宗案例,包括早前確診醫生的10多歲兒子,以及一名60多歲男病人。

首相安倍晉三呼籲,出現發燒或感冒症狀的國民留在家中,防止病毒於社區內爆發。

而神戶市神戶紅十字醫院被偷去6,000個外科口罩,醫院指該批口罩價值4萬日圓,原本存放在醫院倉庫的4個紙箱,上週四職員檢查時發現口罩被盜取,週一報警,據報該醫院倉庫通常上鎖。

由於近期新型肺炎肆虐,對口罩的需求急升,當局相信賊人打算轉售口罩,警方列作盜竊案處理。

