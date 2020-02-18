日本累計616人確診新型肺炎 鑽石公主號續有乘客確診

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日本新增96宗新型肺炎個案，累計616人染病，其中88宗新個案來自鑽石公主號郵輪，在疫情威脅下，有醫院被偷去幾千個口罩。

隔離期的最後一天，鑽石公主號郵輪再多88人感染新型肺炎，其中65人無病徵。

另外，再多一名曾經登上鑽石公主號工作的人員染病，一名30多歲男護士早前以醫療隊成員身分登上鑽石公主號工作，其後確診感染，橫濱市一名60多歲男的士司機亦確診。

愛知縣新一宗個案，一名60多歲的男子是早前區內2名確診患者的密切接觸者。

東京再多3人確診，其中2人情況嚴重。和歌山縣一間醫院再有2宗案例，包括早前確診醫生的10多歲兒子，以及一名60多歲男病人。

首相安倍晉三呼籲，出現發燒或感冒症狀的國民留在家中，防止病毒於社區內爆發。

而神戶市神戶紅十字醫院被偷去6,000個外科口罩，醫院指該批口罩價值4萬日圓，原本存放在醫院倉庫的4個紙箱，上週四職員檢查時發現口罩被盜取，週一報警，據報該醫院倉庫通常上鎖。

由於近期新型肺炎肆虐，對口罩的需求急升，當局相信賊人打算轉售口罩，警方列作盜竊案處理。

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