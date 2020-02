中國科學界指新型冠狀病毒可能是人工合成

【KTSF 江良慧報導】

中國公佈的武漢肺炎感染病例已超過72,000宗,全球有超過73,000人受感染,中國除湖北以外的確診病例連續14天下降,每日痊癒出院人數也連續6日過千,重災區仍然是湖北省。

另外,世衛組織總幹事譚德塞表示,中國已就新型冠狀病毒疫情中接近45,000宗確診病例提交詳細報告,將可以更了解感染者的年齡分布、疫情的嚴重程度以及死亡率。

他指,數據顯示新增病例已減少,但現時指新增個案呈下降趨勢是言之尚早,仍然存在各種可能。

根據中國提交的報告,新型冠狀病毒的死亡率是2.3%,其中男性死亡率較高2.8%,女性則只是1.7%,雖然這個死亡率看來比類似的沙士和中東呼吸症候群病毒的死亡率低,但若病毒傳播最終比沙士和中東呼吸症候群傳播更多人的話,就會導致更多人死亡。

對於新型冠狀病毒的來源,中國科學界開始指向人工合成,南開大學的數學科科學學院、生命科科學學院、齊魯師範學院生命科學學院、東部戰區總醫院、昆明醫科大學的分子臨床醫學研究院聯名發表論文,《武漢2019冠狀病毒S蛋白可能存在Furin蛋白酶切位點》,指新冠状病毒的包裝機制,有可能與鼠肝炎冠状病毒、HIV、伊波拉病毒和一些禽流感病毒的包裝機制相同。

論文這個觀點被解讀為,中共內部團隊默認武漢肺炎的新型冠狀病毒是人工合成。

論文在1月27日發表,於中國科學科技論文預發布平台在2月2號修改,目前仍可以在該網站下載。

此外,華南理工大學、生物科學與工程學院教授蕭波濤就發表論文指,武漢肺炎很可能是武漢疾病防控中心的蝙蝠實驗病毒洩漏所致,因為實驗員曾被實驗室的蝙蝠襲擊,還有實驗動物所抽取的組織,和所產生的污染物,可能是病毒的源頭,而且武漢疾控中心距離華南海鮮市場只有280公尺。

