鍾南山指要有效遏止新型肺炎疫情關鍵仍在武漢

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指出,要有效遏止新型肺炎的疫情,關鍵仍在武漢,而武漢還未完全有效地停止人傳人,包括將正常人和病人分開,以及將新型肺炎病毒感染和流感病毒分開。

內地的新型肺炎疫情,除湖北外,其他地方的新增確診個案已經連續14日下降。

鍾南山表示,有80%的病人在武漢,有95%以上的死亡病人在武漢或者武漢周圍,所以武漢現在還沒有真正停止人傳人的情況。

他又表示,需要把新冠病毒感染和流感病毒分開,如果不解決這些問題,兩批病人混在一起,人傳人的情況不會停止。

他又說:「武漢不解決,湖北解決不了。湖北不解決,全國解決不了。」

鍾南山的團隊現正研發IgM抗體檢測試劑,和核酸檢測互相配合,可加快分辨出確診患者。

他指出,武漢的醫院預防措施不足,變相成為感染場所,加劇人傳人的問題。

他指出,全國有1700多個醫護感染,主要的醫護感染個案都是在武漢,醫院需要注意口罩、洗手、下水道等防護。

另外,湖北省委副秘書長錢遠坤在記者會上亦都承認,湖北有些地方還存在著救治不力、救治不早、救治無床的現象,導致一些病人由輕症拖成重症,重症拖成重危症甚至死亡。

他強調加快收治病人的能力刻不容緩,當局準備再設置一批定點醫院、建設一批方艙醫院,以及推動一批醫院的轉型,解決收治病人的瓶頸問題。

