鍾南山指要有效遏止新型肺炎疫情關鍵仍在武漢

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中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指出，要有效遏止新型肺炎的疫情，關鍵仍在武漢，而武漢還未完全有效地停止人傳人，包括將正常人和病人分開，以及將新型肺炎病毒感染和流感病毒分開。

內地的新型肺炎疫情，除湖北外，其他地方的新增確診個案已經連續14日下降。

鍾南山表示，有80%的病人在武漢，有95%以上的死亡病人在武漢或者武漢周圍，所以武漢現在還沒有真正停止人傳人的情況。

他又表示，需要把新冠病毒感染和流感病毒分開，如果不解決這些問題，兩批病人混在一起，人傳人的情況不會停止。

他又說：「武漢不解決，湖北解決不了。湖北不解決，全國解決不了。」

鍾南山的團隊現正研發IgM抗體檢測試劑，和核酸檢測互相配合，可加快分辨出確診患者。

他指出，武漢的醫院預防措施不足，變相成為感染場所，加劇人傳人的問題。

他指出，全國有1700多個醫護感染，主要的醫護感染個案都是在武漢，醫院需要注意口罩、洗手、下水道等防護。

另外，湖北省委副秘書長錢遠坤在記者會上亦都承認，湖北有些地方還存在著救治不力、救治不早、救治無床的現象，導致一些病人由輕症拖成重症，重症拖成重危症甚至死亡。

他強調加快收治病人的能力刻不容緩，當局準備再設置一批定點醫院、建設一批方艙醫院，以及推動一批醫院的轉型，解決收治病人的瓶頸問題。

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