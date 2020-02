中國疾控中心研究指新型肺炎傳播力比沙士強

【有線新聞】

中國疾控中心公開至今最大規模的新型冠狀病毒肺炎研究,指病毒用了30日就由湖北蔓延全國,比沙士和中東呼吸綜合症傳播力更強。

新型肺炎蔓延全國。中國疾控中心在《中華流行病學雜誌》發表研究,分析截至2月11日,呈報的7萬2千多宗新型肺炎病例,有4萬4千多宗確診,八成是輕度和中度患者。無症狀的感染者有889個,佔1.2%。

確診個案中,八成六人年齡介乎30至79歲。其中一成二人有高血壓,分別有5%和4%患者有糖尿病、心血管疾病,當中1,023人死亡,死亡率是2.3%,80歲以上患者的死亡率近一成半。

湖北的死亡率達到2.9%,為其他省份的7.3倍,若果以性別分析,男性的死亡率比女性高六成。

研究又指出,疫情在去年12月處於小範圍暴露傳播,1月開始擴散,發病人數1月初開始迅速上升,到24至28日到達第一個頂峰,2月1日出現發病高峰,認為感染人數迅速增加,以及越來越多的人際傳播證據,表明新型肺炎比沙士和中東呼吸綜合症更具傳染性。

另一個焦點是醫護感染,疾控中心收到3,019名醫護感染呈報個案,其中1,716人確診。但暫時沒有證據表明,醫療機構有超級傳播事件。

