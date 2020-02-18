中國疾控中心研究指新型肺炎傳播力比沙士強

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中國疾控中心公開至今最大規模的新型冠狀病毒肺炎研究，指病毒用了30日就由湖北蔓延全國，比沙士和中東呼吸綜合症傳播力更強。

新型肺炎蔓延全國。中國疾控中心在《中華流行病學雜誌》發表研究，分析截至2月11日，呈報的7萬2千多宗新型肺炎病例，有4萬4千多宗確診，八成是輕度和中度患者。無症狀的感染者有889個，佔1.2%。

確診個案中，八成六人年齡介乎30至79歲。其中一成二人有高血壓，分別有5%和4%患者有糖尿病、心血管疾病，當中1,023人死亡，死亡率是2.3%，80歲以上患者的死亡率近一成半。

湖北的死亡率達到2.9%，為其他省份的7.3倍，若果以性別分析，男性的死亡率比女性高六成。

研究又指出，疫情在去年12月處於小範圍暴露傳播，1月開始擴散，發病人數1月初開始迅速上升，到24至28日到達第一個頂峰，2月1日出現發病高峰，認為感染人數迅速增加，以及越來越多的人際傳播證據，表明新型肺炎比沙士和中東呼吸綜合症更具傳染性。

另一個焦點是醫護感染，疾控中心收到3,019名醫護感染呈報個案，其中1,716人確診。但暫時沒有證據表明，醫療機構有超級傳播事件。

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